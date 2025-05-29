أصالة تحتفل بعيد ميلاد توأمها.. رسالة مؤثرة وصورة عائلية نادرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة السورية أصالة نصري بعيد ميلاد توأمها آدم وعلي، من طليقها المخرج طارق العريان، بصورة عفوية ورسالة مؤثرة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث ظهرت برفقتهما في لحظة عائلية دافئة تعكس قوة الرابط بينهم.

الصورة التي نشرتها أصالة أظهرت التوأم وقد كبرا ودخلا مرحلة المراهقة، بملامح مختلفة لفتت أنظار المتابعين؛ حيث رأى كثيرون أن علي بات يشبه شقيقته الكبرى شام الذهبي، فيما ورث آدم ملامح والده طارق العريان بشكل لافت.

وأرفقت أصالة الصورة بتعليق شاعري قالت فيه: “بعيون ولادي بشوف الجنّه، بعيش مع كلّ واحد فيهم عمر من أوّله. واليوم عيد توأمي، عيد علي العالي ودومي اللومي آدم وعلي الحلم… كلّ سنة وأنتوا الروح والقلب والدنيي الحلوه، يا هدية غالية من رب كريم بدعيه يحفظكم ويحميكم، وتكونوا متل ما بتمنى لكم، قدوة بالعلم والفهم والأخلاق.”

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشورها، مشيدين بعاطفتها القوية تجاه أبنائها وبأسلوبها الصادق الذي يلامس القلوب.

وفي سياق فني، تواصل أصالة وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد الذي يتضمن أغنيات باللهجتين المصرية والخليجية، إلى جانب استعدادها لجولة من الحفلات الصيفية في عدد من الدول العربية، ضمن نشاطاتها الفنية المكثّفة خلال موسم الصيف.