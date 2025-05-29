محمد رمضان يطرح أغنية جديدة بإيقاع جريء: “طيبة تاني لأ دلع تاني لأ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق النجم محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان “طيبة تاني لأ دلع تاني لأ”، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وتوزيع إيهاب كوليبكس، وإخراج أكرم ناجي، وتتميّز بالإيقاع الحماسي وأسلوبه الغنائي المعتاد الذي يمزج بين الراب والموسيقى الشعبية الحديثة.

ويأتي هذا الطرح الغنائي تزامنًا مع استعداد رمضان لعرض فيلمه الجديد “أسد”، الذي انتهى مؤخرًا من تصويره بعد 3 سنوات من التحضير. تدور أحداث الفيلم في عام 1280 ميلادية، ضمن فترة المماليك، وتحديدًا خلال ثورة العبيد التي يجسد رمضان قيادتها في العمل، وسط أجواء تاريخية ومعارك ملحمية تتطلب مجهودًا فنيًا وتقنيًا كبيرًا.

وقال محمد رمضان في تصريحات سابقة إن الفيلم احتاج إلى تفرغ كامل نظراً لطبيعة الحقبة الزمنية التي يغطيها، ما دفعه للاعتذار عن تقديم مسلسلات خلال الفترة الماضية. وأضاف أن “أسد” هو مشروع حلم بدأ التحضير له منذ ثلاث سنوات، ويأمل أن يكون علامة فارقة في السينما العربية.

“أسد” من تأليف محمد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته إلى جانب رمضان كل من: ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، إضافة إلى عدد من الفنانين السودانيين.

ويُعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان في السينما التاريخية، بعد مشاركته في بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.

ينتظر الجمهور عرض “أسد” خلال الفترة المقبلة وسط ترقب كبير، خاصة بعد الحملة الترويجية التي رافقت تصويره، والوعود بتقديم عمل ملحمي غير مسبوق في السينما العربية. _