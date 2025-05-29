أروى جودة تعود للفن بعد الزواج: “للعدالة وجه آخر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الفنانة أروى جودة لاستئناف نشاطها الفني بعد خمسة أشهر من زواجها من رجل الأعمال الفرنسي الإيطالي جون باتيست، حيث تعاقدت رسميًا على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان “للعدالة وجه آخر”، ويجمعها لأول مرة بالفنان ياسر جلال، على أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتقدّم أروى جودة دور البطولة النسائية في العمل الذي كتبه عمرو الدالي ويُخرجه محمد يحيى مورو، ومن إنتاج محمد مشيش، ويشارك في بطولته أيضًا الفنان محمد علاء، وذلك بحسب ما أكدته الفنانة نوران ماجد، إحدى بطلات العمل، في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365″. وكان المسلسل قد دخل مرحلة التحضيرات منذ العام الماضي، وكان من المقرر أن يُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، قبل أن يتقرر تأجيله وخروجه من المنافسة الرمضانية.

زواج بدون فستان زفاف

وكانت أروى جودة قد احتفلت بزواجها في 20 يناير 2025 بعقد قران رسمي جرى في وزارة العدل المصرية، دون إقامة حفل زفاف تقليدي، نظرًا لكون زوجها يحمل جنسية أجنبية. وقد ظهرت أروى خلال توقيع عقد الزواج مرتدية طرحة بيضاء دون فستان زفاف، وشاركت جمهورها بصور من الحدث عبر مواقع التواصل، التُقطت في مكتب التوثيق وعلى كوبري قصر النيل.

وردّت أروى على التساؤلات حول إطلالتها في ذلك اليوم بمنشور ساخر عبر حسابها على “فيسبوك”، قالت فيه: “علشان الناس اللي بتحب تسأل أسئلة فرعية، زي أنتِ ليه مالبستش فستان، وليه أنتم مش متشبكين.. إحنا اتجوزنا في وزارة العدل الساعة 8 الصبح، بس على الأقل كنت حاطة رموش.”

آخر أعمال أروى وياسر جلال

كانت أروى جودة قد غابت عن دراما رمضان 2025، وآخر أعمالها كان مسلسل “حرب نفسية”، الذي عُرض في يونيو 2024، وتكوّن من 15 حلقة، وشاركت في بطولته إلى جانب جيهان خليل، مصطفى درويش، وأيمن عزب، وهو من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

أما النجم ياسر جلال فكان قد خاض الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “جودر 2″، وهو الجزء الثاني من العمل الذي قُدم في رمضان 2024، وشاركه البطولة نخبة من النجوم أبرزهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، وهنادي مهنا، من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

عودة أروى جودة بهذه البطولة تُعد خطوة مهمة في مسيرتها بعد الزواج، وتعيد التعاون بينها وبين نخبة من صنّاع الدراما المصريين في عمل يُنتظر أن يشهد متابعة جماهيرية كبيرة عند عرضه.