شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة خالة المخرج شادي عبد السلام وتشييع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج شادي عبد السلام عن وفاة خالته، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالتي وأمي الثانية في ذمة الله".

كما ذكر أنه من المقرر تشييع جثمانها اليوم بعد صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، مضيفا: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا خالتي لمحزونون".

وكانت آخر أعمال شادي عبد السلام مسلسل ولاد الشمس الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وعرض خلال ماراثون رمضان الماضي 2025، هو من تأليف مهاب طارق، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، عايدة فهمى، معتز هشام، فليكس وعدد آخر من الفنانين وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.