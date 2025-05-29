أفلام عيد الأضحى 2025.. كريم عبد العزيز يواجه تامر حسني للمرة الثانية

أفلام موسم عيد الأضحى 2025

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كيف كانت المنافسة بين كريم عبد العزيز تامر حسني في 2022؟

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أبطال وقصة فيلم "المشروع X"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 10:23 صباحاً - يشهدمنافسة بين فيلمين جديدين في سابقة لا تحدث كثيراً، بأن يتم طرح عملين فقط خلال هذا الموسم الذي أصبح الأكبر في صناعة السينما طوال السنوات الأخيرة، حيث تسجل الأفلام التي تعرض فيه أرقاماً قياسية فيوذلك ألقى بظلاله على قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات فيمعظمها تم عرضها فيويتنافس فيلما "" للفنان كريم عبد العزيز الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي في دور العرض المصرية، و"" للفنان تامر حسني الذي عرض بدء من مساء أمس الأربعاء على إيرادات موسم أفلام الأضحى 2025، وذلك بجانب استمرار عرض فيلم "" بطولة عصام عمر وطه دسوقي وهو مستمر من موسم عيد الفطر خاصة بعد الإيرادات الضخمة التي حققها ووصلت إلى 180 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري.يمكنكِ قراءة.. القائمة النهائية لأفلام عيد الأضحى 2025.. تعرفوا إليهامنافسةفي عيد الأضحى 2025، تأتى للمرة الثانية خلال فترة زمنية قصيرة، حيث كانت المواجهة الأولى بينهما خلال عيد الأضحى عام 2022 عندما تواجد كريم عبد العزيز بفيلم "" الذي جمعه بالفنان، فيما حين سجلحضوره بفيلم "" الذي قدمه بمشاركة، ووقتها شهد الموسم عرض أيضاً فيلم "" بطولة محمد إمام، فكيف كانت منافسة كريم عبد العزيز وتامر حسني في عيد الأضحى 2022.جاءت المنافسة بين كبـ"" وتامر حسني بـ "بحبك" في2022، قوية وساخنة مع بداية الموسم قبل أن يتفوق كريم في النهاية بعدما حققه فيلمه إيرادات بلغت 120 مليون جنيه وكان هذا الرقم قياسي وقتها، في حين توقفت إيرادات فيلم53 مليون جنيه، فهل سيكون تامر له رأي أخر في منافسات هذا العام ويتفوق على كريم هذه المرة؟، هذا ما سنراه على مدار الأسابيع المقبلة.إقرئي أيضاً.. أبرز 10 أفلام قدمت في أكثر من جزء بالسينما المصريةفيلم "" تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا. إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد. والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي. وشارك في التأليف أحمد حسني. وإنتاج تامر مرسي.تابعي المزيد.. كريم عبد العزيز وأحمد عز وآسر ياسين أبطال أكثر من فيلم قبل نهاية 2025قصة فيلم "" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.فيلم "" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد على وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم الهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»