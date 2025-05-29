عربيات شاركن في مسابقة ملكة جمال العالم.. وأحدثن شهرة واسعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 10:23 صباحاً - شاركت العديد من المتسابقات من دول عربية مختلفة في مسابقة ملكة جمال العالم على مر السنوات الطويلة الماضية. وتعكس هذه المشاركات قوة حضور المرأة العربية في تلك المسابقة العالمية، وسط عشرات من المتسابقات اللاتي لا يتسابقن فقط على الجمال، بل على الذكاء والثقافة والمهارات المختلفة، واستطاعت المتسابقات العربيات أن يثبتن جدارتهن، حتى لو لم يحالفهن الحظ حتى الآن في التتويج بلقب ملكة جمال العالم.

وإليكم في هذا التقرير أبرز ملكات الجمال العرب اللاتي شاركن في مسابقة جمال العالم، وخطفن الأنظار بتميزهن.

مشاركات عربية في مسابقة ملكة جمال العالم

مصر

سارة الخولي: مثّلت مصر في مسابقة ملكة جمال العالم 2010، لكنها لم تتأهل إلى المراحل النهائية. لاحقًا، فازت بلقب "ملكة جمال البحر الأبيض المتوسط" عام 2011.

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موني هلال: تُوّجت بلقب ملكة جمال مصر 2018، ومثّلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم 2018 في الصين، لكنها لم تصل إلى المراحل النهائية أيضًا.

الأردن

فيرا جليل خميس: كانت آخر من مثّل الأردن في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1966، ومن ثم توقفت مشاركات الأردن في المسابقة.

العراق

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ماريا فرهاد: مثّلت العراق في مسابقة ملكة جمال العالم 2021، وكانت من بين المتسابقات العربيات البارزات.

تونس

أماني العيوني: مثّلت تونس في مسابقة ملكة جمال العالم 2021، وكان لديها حضور قوي وطاغي.

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إيمان محرزي: مثلت تونس في مسابقة ملكة جمال العالم 2023، وحققت إنجازًا بفوزها بتحدي المواهب، مما أهلها للتقدم في المسابقة.

لبنان

كريستينا صوايا: فازت بلقب ملكة جمال لبنان عام 2001، كما مثّلت لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2001، لكنها لم تتأهل إلى المراحل النهائية. لاحقًا، فازت بلقب "ملكة جمال الدولية" عام 2002، في حفل أقيم في طوكيو، اليابان، لتصبح أول امرأة من الشرق الأوسط تفوز بهذا اللقب.

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روزاريتا طويل: مثّلت لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2008، ووصلت إلى المراكز العشرة الأولى في مسابقة "ملكة جمال الشاطئ".

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ياسمينة زيتون: فازت زيتون بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، ومثلت زيتون بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون 2022. وفي مارس 2024 حصلت على مركز الوصيفة الأولى في ختام النسخة 71 بمسابقة ملكة جمال العالم. كما حصلت على لقب "ملكة جمال آسيا".

جورجينا رزق: تُعد أول امرأة عربية تفوز بلقب ملكة جمال الكون عام 1971، ممثلة لبنان. وعلى الرغم من عدم تأهلها في مسابقة ملكة جمال العالم 1970، إلا أن فوزها في مسابقة ملكة جمال الكون كان إنجازًا تاريخيًا.

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فاليري أبو شقرا: مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم 2015، ووصلت إلى المراكز الخمسة الأولى، محققةً أعلى ترتيب للبنان في تاريخ المسابقة.

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