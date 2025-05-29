من جديد.. تصريحات لشقيق ياسمين عبد العزيز حول علاقته بها تثير الجدل

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري وائل عبد العزيز الجدل بتصريحاته الأخيرة حول شقيقته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز.

وكتب وائل عبر حسابه الخاص تعليق مرفق بصورتهما سوياً: "حقيقي مش عارف بعض الناس مضايقه ليه اني أبارك واساند اختي ومين ليه مصلحه ومستفاد من توتر العلاقه بينا.. أنا عايز اقولك اني هفضل أساندها لآخر يوم في عمري وعلي الرغم من انك عطلتني وضيعت من عمري خمس سنين إلا انه فداها طول ما هي ناجحه وصحتها تمام وانا راجع وهلم جوايز كالعاده رغم انفك الي حاشرها في شيء ميخصكش.. ومحدش يحاول يتدخل بينا في اي شيء نتصالح نتخانق مش شغلك خالص ولا هي قضيتك خالص كل واحد يركز في شغله و بيته وعيلته وكفايه التدخل في حياتنا

وصفحتي دي بتستقبل الناس السويه المحترمه المتربيه فقط بكل حب واحترام".

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