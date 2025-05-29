أحمد السقا يعلّق للمرة الأولى على سبب انفصاله عن مها الصغير

ميرنا وليد - بيروت - خرج الممثل المصري أحمد السقا عن صمته للمرة الأولى، ليرد على الانتقادات التي لاحقته بعد إعلان انفصاله عن زوجته الإعلامية المصرية مها الصغير، في تصريحاته على هامش مشاركته في منتدى الإعلام العربي، حيث كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالانفصال، نافياً بشكل قاطع وجود أي خلاف بينه وبين طليقته.

وقال السقا:"أكنّ كل الاحترام والتقدير لأم أولادي، فهي عشرة عمر وسيدة محترمة، وقد قامت بتربية أبنائنا على أكمل وجه. ولكن النصيب لم يكتمل، وقدر الله وما شاء فعل. بالرغم من ذلك، لا تزال العلاقة بيننا طيبة، ونتواصل بشكل مستمر."

وجاءت تصريحات السقا في محاولة لوضع حد للشائعات التي رافقت خبر الانفصال، مؤكدًا أن الانفصال تم بشكل حضاري، وأن العلاقة بينه وبين والدة أبنائه لا تزال قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل.