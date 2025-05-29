تهديدات لـ باسم ياخور بعد عودته لـ سوريا.. ومهلة للمغادرة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن الممثل السوري باسم ياخور قد تلقى تهديدات مباشرة بالقتل بعد عودته إلى سوريا، كما أعطوه مهلة بالمغادرة خلال 48 ساعة.



كانت قد إنتشرت صورة للممثل السوري باسم ياخور في العاصمة السورية دمشق، التي غاب عنها لسنوات طويلة.

وظهر باسم في الصورة إلى جانب عدد كبير من الممثلين، على الطاولة في أحد المطاعم في دمشق.

هذه الزيارة المفاجئة إلى سوريا، أثارت جدلا واسعا بين رواد الانترنت، الذين تساءلوا حول ما إذا كانت خطوة تمهيدية لعودة باسم إلى العمل من داخل سوريا، أو مجرد زيارة عابرة.