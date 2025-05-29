وثائقي يكشف جانب جديد من حياة الأمير الحسين

ميرنا وليد - بيروت - نشر سمو ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، توثق مشاركته في كواليس تصوير الوثائقي الأردني "نشمي"، الذي يُعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني.



وأرفق سموه الصور بتعليق قال فيه: "من تصوير وثائقي نشمي والذي يعرض على شاشتي القناة الأولى والقناة الرياضية في التلفزيون الأردني اليوم الساعة 9 مساءً. تجربة مميزة وحوار شيق.. شكراً على الاستضافة".

الوثائقي يسلّط الضوء على مسيرة الرياضة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، ويحتفي بإنجازات الرياضيين الأردنيين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مع إبراز روح العزيمة والإصرار التي تميز النشامى.

وقد لاقى منشور سمو ولي العهد تفاعلاً واسعًا من المتابعين، حيث عبّر كثيرون عن تقديرهم لاهتمام الأمير بالرياضة ودعمه المتواصل للرياضيين.