خطوة غير متوقعة.. أحمد سعد يعلن عن اتخاذه أفضل قرار في حياته

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري أحمد سعد أنه بدأ مرحلة جديدة في حياته بعد ان اتخذ قراراً مهماً وهو ان يبدأ بإزالة كل الوشوم عن جسمه ما يتطلب وقتاً طويلاً ويتسبب بألم.

وعبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيديو له من أول جلسة لازالة الوشوم من احد المراكز المختصة وعلق كاتباً: " ابتديت رحلة إزالة التاتو و شايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها"

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا القرار وأيدوه خصوصا بعد الجدل الذي أثارته هذه الوشوم عند ظهوره بها خلال تأديته مناسك العمرة اما البعض الاخر اشاروا انهم لم يتوقعوا هذه الخطوة منه لكن رحبوا بها.