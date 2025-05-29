مايلي سايرس تكشف عن مرضها الخطير أثناء عودتها الموسيقيّة

فاجأت مايلي سايرس صاحبة أغنية “Flowers” المعجبين بها بالكشف عن معاناتها من وذمة رينكي، وهي نوبة تؤثّر بشكل مباشر في حبالها الصّوتيّة وتمنعها من مواصلة جولاتها الغنائيّة.

في مقابلة مع آبّل ميوزيك، أوضحت مايلي أنّ “وذمة رينكي” هي التهاب في الحنجرة يمكن أن يؤثّر في أحد الحبال الصّوتيّة أو كلَيهما.

كذلك كانت سايرس قد كشفت في السّابق عن معاناتها مع مستويات شديدة من التّوتّر والتّعرّض للعديد من المواد الكيميائيّة. لذلك، تتبع بروتوكولات معيّنة للبقاء رصينة والحفاظ على صحّتها العقليّة والجسديّة والرّوحيّة والعاطفيّة. ومع ذلك، فهي تولي اهتمامًا خاصًّا لصحّتها الجسديّة، لأنّ صوتها وجسدها هما أداتها الرئيسيّة كفنّانة.

تعود جذور هذه النّوبة إلى سنوات شبابها، إذ عاشت مع عادات غير صحّيّة كالإرهاق، وقلّة الرّاحة، وشرب الكحول، والتّدخين، والسّهر بعد كلّ عرض.

على الرّغم من ذلك، تُصرّح مايلي بأنّ صوتها لطالما كان يحمل نبرة جشّاء، ويتذكّرها الكثيرون في شبابها في مسلسل “هانا مونتانا” أو في علاقتها الّتي حظيت بتغطية إعلاميّة واسعة مع الممثّل ليام هيمسورث.

كما كشفت عن إصابتها بورم في صوتها ترفض استئصاله جراحيًّا لأنّها تعتبره جزءًا من هويّتها. هذا الصّوت الفريد يُميّزها ويعرفه الملايين. ومع ذلك، فهو سلاح ذو حدّين: فهي تُحبّ صوتها، لكنّ الحفاظ عليه في أفضل حالاته أشبه بخوض ماراثون مع أوزان ثقيلة على كاحلَيها.

تُجدول مايلي وفريقها جولات كلّ أسبوعَين لأنّها تُريد حقًّا الاستمرار في الأداء المباشر، ولكن بطريقة مُستدامة لا تُرهقها. أوضحت أنّ الجمهور غالبًا ما يغفل عن أنّ الجولات الغنائيّة تتضمّن دفع تكاليف إقامة الفرقة وطاقمها، وأن تقليل عدد الحفلات يُمكّنها من الحفاظ على نشاطها دون المخاطرة بصحّتها.

كما كشفت المغنّية أنّها عانت خلال إحدى الحفلات تمزق كيس مبيض، وغنّت رغم الألم الّذي لا يُطاق. يُظهر هذا الجانب غير المعروف أنّ وراء الحفل جسدًا يحتاج إلى الرّاحة.

تُثير هذه الاكتشافات نقاشًا جديدًا حول العبء البدنيّ والنّفسيّ للشّهرة، وعدد النّجوم التي تخفي الألم وراء كلّ عرض. هل ستعود مايلي إلى القيام بجولات كاملة؟ في الوقت الحاليّ تُفضّل الاهتمام بصحّتها والظّهور فقط في المناسبات الخاصّة… كأسطورة حقيقيّة.