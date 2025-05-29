بدء طرح تذاكر عرض “سماك داون” و”ليلة الأبطال” المقامة آواخر الشهر المقبل في الرياض عبر “webook”

تحتضن العاصمة السعودية الرياض عرضين استثنائيين من عالم WWE، حيث يشهد يوم الجمعة ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ إقامة عرض “سماك داون” لأول مرة في تاريخ العاصمة، يليه في اليوم التالي السبت ٢٨ يونيو عرض “ليلة الأبطال” (Night of Champions)، وذلك في “المملكة أرينا”، بتنظيم مشترك بين موسم الرياض وWWE، وبرعاية من كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ويترقّب عشاق المصارعة حول العالم ليلة مليئة بالإثارة، خاصة مع تأكيد مشاركة النجم العالمي جون سينا، في واحدة من أبرز اللحظات في مسيرته الأسطورية، ما يعزز من أهمية هذا الحدث لعشاق المصارعة والمشاهدين من مختلف القارات، حيث تم اليوم الإعلان عن طرح التذاكر عبر منصة “webook”.

وسيشهد عرض “سماك داون” حضور نخبة من نجوم WWE، من بينهم كودي رودز، أوموس، بيانكا بلير، وشارلوت فلير، وسط أجواء حماسية تُبث مباشرة عبر قناة USA Network في الولايات المتحدة، في حين يُعرض عرض “ليلة الأبطال” حصريًا عبر منصة Peacock الأميركية، فيما تُتيح منصة نتفليكس للجماهير في السعودية ومعظم الأسواق العالمية مشاهدة الحدثين مباشرة في إطار الشراكة الجديدة بين WWE والمنصة.

وتُعد هذه العروض محطة بارزة ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي انطلق لأول مرة في 2019، وسرعان ما أصبح من أكبر مواسم الترفيه في المنطقة والعالم، مستقطبًا ملايين الزوار من شتى الدول لحضور فعاليات رياضية وترفيهية وموسيقية كبرى.