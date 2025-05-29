شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة إسماعيل عن Fountain of Youth: كان هناك ملاحظة تتعلق بالقرآن وتم تعديلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أميرة إسماعيل Producer فيلم المخرج العالمي جاى ريتشي Fountain of Youth والذي تم تصوير مشاهده في منطقة الاهرامات بالجيزة، وتحدثت عن بعض كواليس عملية التصوير والملاحظات التي تم تعديلها في السيناريو.

وأوضحت أميرة إسماعيل خلال الندوة الصحفية التي استضافتها الخليج 365، أن الفيلم تم تصويره فى أربعة أماكن هى: فيينا، بانكوك، لندن، ومصر، وتم تصوير الجزء الأخير من العمل فى الجيزة بمنطقة الأهرامات.

وأشارت إلى أنه كانت هناك ملاحظة صغيرة فى السيناريو تتعلق بفهم خاطئ لآية من الآيات القرآنية، وتم تعديل ذلك بالتنسيق مع صناع العمل، وهو ما كان فى صالح الفيلم.

وأوضحت أميرة إسماعيل، أن القانون فى مصر لا يلزم الجهات الأجنبية بالتعاون مع عدد معين من العمالة المصرية لتصوير الأعمال الأجنبية، ولكن كان هناك عدد كبير من المصريين شاركوا فى تصوير العمل، بلغ نحو 200 فرد.

