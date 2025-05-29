شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعود للسينما بدفعة قوية.. فيلمان جديدان في الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة يسرا خلال هذه الفترة في انتعاشة فنية حيث تعود الفنانة يسرا إلى السينما بمفاجأة سارة للجمهور، حيث تشارك حالياً في تصوير فيلمين جديدين سيُعرضان قريباً، وهما "الست لما" و"بنات فاتن"، اللذان يُصوران بالتزامن استعداداً لعرضهما في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

فليم "الست لما" يضم ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مى حسن، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت حول أكثر من قضية تخص المرأة.

أما فيلمها الثاني "بنات فاتن"، فيضم هدى المفتى، باسم سمرة، الفنان السودانى مصطفى شحاتة ومواطنته إسلام مبارك، رضوى جودة، حمدي هيكل، مصطفى شحاتة، صفوة، منة صلاح، بسمة نبيل، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث والفيلم من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر، وتدور احداث الفيلم فى إطار اجتماعى شعبى.