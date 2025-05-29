شيرين عمارة وأسامة مروة يعلنان موعد زفافهما - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الثنائي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عمارة وأسامة مروة عن موعد زفافهما بطريقة استعراية من خلال فيديو شاركان على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر كل من شيرين وأسامة وهما يقفان جنباً الى جنب وهما يفتحان برقية كما كان يحدث ايام زمان ومكتوب عليها تاريخ الزفاف وهو السبت 14 حزيران 2025 اي بعد حوالي 16 يوم.

هذا الاعلان والفيديو تصدرا مواقع التواصل الاجتماعي اذ حصد الفيديو على 1.7 مليون مشاهدة في أقل من 13 ساعة فقط وعبّر المتابعون عن حماسهم لهذا اليوم المنتظر.

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