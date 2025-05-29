سيرين عبد النور متألقة بفستان شفاف من توقيع لبناني!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وخطفت أنظار الجمهور بمزيج راقي بين الأناقة والجرأة.

وقد إختارت سيرين عبد النور فستاناً من توقيع اللبناني نجا سعادة، باللون الأسود، طويل وواسع وشفاف بتفاصيل ناعمة وزخارف بارزة على شكل ورود، وكشف عن البراليت والشورت القصير باللون الأسود الذي نسقته مع الفستان، ما أضاف لمسة عصرية للإطلالة.

وأضافت سيرين للإطلالة مجموعة مجوهرات ماسية، وجاءت بتصميم أنيق يتماشى مع طابع الإطلالة العام.

من الناحية الجمالية، تركت سيرين شعرها الطويل منسدل على كتفها، وطبقت ماكياج قوي يليق بملامحها.

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