بمناسبة عيد ميلاد فاتن حمامة أبرز المحطات في حياتها

ميرنا وليد - بيروت - كانت وستبقى سيدة الشاشة العربية بالرغم من رحيلها لكن صورتها وصوتها لا يفارقان ذاكرة المشاهدين أبداً ويستذكرونها في عيد ميلادها الذي صادف البارحة في 27 أيار.

نعرض أهم محطات في حياتها.

-لعبت دور البطولة في عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي جعلت منها رائدة مشهورة في صناعة السينما المصرية، كامرأة وموهبة لا جدال فيها حافظت على اتزانها طوال مسيرتها الفنية.

-وُلدت عام 1931 في مدينة المنصورة في دلتا مصر، وشاركت في بطولة ما يقارب 100 فيلم وعدد من البرامج التلفزيونية الشهيرة. ونظراً لنجوميتها، فقد تم تكريمها بلقب ”سيدة الشاشة“.

-عادت في التسعينيات من خلال مسلسل "ضمير السيدة حكمت"، وفي بداية الألفية عندما قامت ببطولة المسلسل التلفزيوني القصير "وجه القمر".

-اشتهرت بزواجها من نجم سينمائي مصري شهير آخر هو النجم العالمي عمر الشريف. تزوج الشريف وحمامة عام 1955 وانفصلا عام 1974. كان الشريف زواجها الثاني حيث تزوجت من عز الدين ذو الفقار عام 1947 في زواج انتهى عام 1954.