شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المصري: حصلنا على تسهيلات لاستخدام طائرات لتصوير فيلمFountain of Youth والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أمين المصرى، Executive Producer فيلم Fountain of Youth للمخرج العالمي جاى ريتشي، عن التسهيلات التي حصلوا عليها لتصوير المشاهد الأكشن داخل منطقة الاهرمات، وقال إنه لم يكن التحضير لتصوير المعارك فى وجود طائرة من القوات الجوية أمرا سهلا، ولكننا حصلنا على تسهيلات كبيرة من القوات الجوية، استخدمنا طائرتين واحدة فى التصوير والأخرى استخدمها المصورون لتصوير الطائرة الأولى وقد تطلبت الطائرة تجهيزات خاصة، وجاء فريق من الخارج لمدة أربعة أيام لتحضير الطائرة لتكون صالحة للاستخدام فى التصوير، وهو إنجاز حقيقى.

أما أميرة إسماعيل، فأوضحت أن منطقة التصوير لم تغلق بالكامل، لكن تم اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، خاصة أن مشاهد الفيلم تتضمن أكشن ومطاردات وإطلاق نار.

الفيلم من بطولة جون كراسينسكى، ناتالى بورتمان، عيسى غونزاليس، ودومنال جليسون، ومن إنتاج شركة «Skydance» ويقدم مزيجا مشوقا من المغامرة والتشويق فى إطار البحث عن السر الأعظم: الخلود.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقين متباعدين، يجسّد دوريهما جون كراسينسكى وناتالى بورتمان، يقرران التعاون فى تنفيذ عملية سرقة عالمية تهدف لاكتشاف الينبوع الأسطورى للشباب، ومن خلال معرفتهما العميقة بالتاريخ، ينطلقان فى مغامرة ملحمية تمتد عبر قارات متعددة، مليئة بالألغاز الغامضة والمطاردات المثيرة، فى رحلة قد تغير مجرى حياتهما إلى الأبد، وربما تمنحهما الخلود.