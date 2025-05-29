شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال ينتهي من تصوير فيلمه الجديد بيج رامى منتصف يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم رامز جلال تصوير فيلمه بيج رامى بكثافة بالغة، للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، ليصبح جاهزاً في صيف 2025، وهو من تأليف مصطفى عمر وفاروق هشام، وإخراج محمود كريم، حيث صور رامز وفريق العمل ما يقرب من 3 أسابيع في الفيلم في أكثر من لوكيشن تصوير، ومن المقرر أن ينتهى من كافة مشاهد الفيلم خلال منتصف الشهر المقبل على اقصى تقدير .

فيلم "بيج رامي" من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى كعادة أفلام رامز جلال.

ويتعاون رامز جلال مع المخرج محمود كريم للمرة الخامسة بعدما عمل معه فى جميع أفلامه الأخيرة، وهى: "رغدة متوحشة" بمشاركة ريهام حجاج عام 2018، "سبع البرمبة" بمشاركة جميلة عوض عام 2019، "أحمد نوتردام" بمشاركة غادة عادل عام 2021 و"أخي فوق الشجرة" بمشاركة نسرين طافش وتارا عماد عام 2023.