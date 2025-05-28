المشروع X يحجز مكانه في صدارة الموسم ويقترب من هذا الرقم

ميرنا وليد - بيروت - يواصل فيلم المشروع X، من بطولة الممثل المصري كريم عبد العزيز والممثلة ياسمين صبري، تحقيق نجاح بارز في شباك التذاكر المصري، حيث اقتربت إيراداته من حاجز الثلاثين مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بدور السينما، ليبدأ مبكرًا سباق المنافسة على موسم أفلام عيد الأضحى 2025K ويُعد المشروع X واحدًا من أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، سواء على مستوى مواقع التصوير أو تقنيات العرض، إذ تنقّل صُنّاعه بين خمس دول مختلفة شملت مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور.

كما استخدم الفيلم تقنيات متطورة مثل IMAX، و4DX، وDolby Atmos، وScreenX، في محاولة لتقديم تجربة مشاهدة استثنائية للجمهور العربي.

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويجمع في بطولته الممثل كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف في أدوار محورية، من بينهم ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.