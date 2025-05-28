وفاة الدمية الشهيرة التي أرعبت العالم "تشاكي"

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ميرنا وليد - بيروت - استيقظ عشاق أفلام الرعب حول العالم على خبر وفاة الممثل الأميركي إد غيل، مؤدي شخصية الدمية الشهيرة "تشاكي" في سلسلة أفلام "Child’s Play"، عن عمر ناهز 61 عامًا، وذلك بعد معاناة صحية تلقى خلالها العلاج في لوس أنجلوس، وأعلنت ابنة شقيقته، كايس غيل، خبر الوفاة في منشور مؤثر عبر "فيسبوك"، مستذكرة بداياته الصعبة وصولًا إلى نجوميته، حيث شارك في أكثر من 130 عملًا تنوعت بين أفلام سينمائية، مسلسلات تلفزيونية، وإعلانات، ومن أبرز أدواره، تجسيده لشخصية "تشاكي" في الفيلم الأصلي الصادر عام 1988، والذي أصبح من أشهر رموز الرعب في تاريخ السينما، إلى جانب مشاركاته في أعمال مثل "Howard the Duck" و"Spaceballs".
رغم نجاحاته، فقد طاردت غيل بعض الاتهامات القانونية في السنوات الأخيرة، حيث كان يخضع لتحقيقات في قضايا أخلاقية حتى وفاته، ما ألقى بظلاله على خبر رحيله.
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