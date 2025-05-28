رحيل الفنانة المغربية نعيمة بوحمالة.. وسعد لمجرد ينعيها بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - غيب الموت اليوم الممثلة المغربية نعيمة بوحمالة، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة تركت فيها بصمتها على خشبة المسرح وشاشتي السينما والتلفزيون، وتوفيت الفنانة في منزلها بمدينة الدار البيضاء، بعد سنوات من العطاء والتميز، ونعى عدد من الفنانين والمحبين الراحلة، أبرزهم الفنان المغربي سعد لمجرد الذي نشر عبر خاصية الحالة في حسابه صورة للممثلة الراحلة وكتب:

"رحمة الله على الفنانة نعيمة بوحمالة، أيقونة مغربية ستظل خالدة في ذاكرتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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بدأت بوحمالة مشوارها الفني من المسرح، حيث برزت بموهبتها اللافتة، قبل أن تنطلق نحو الشاشة الصغيرة وتُشارك في عدد من أبرز الأعمال المغربية. ومن بين أعمالها التي رسخت في ذاكرة الجمهور: "الملائكة لا تحلق فوق الدار البيضاء"، "هنا طاح الريال"، "مروكي في باريس"، "هاينة"، "مداولة"، "حديدان"، و"أولاد الناس".