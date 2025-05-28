تعاون تامر حسني والشامي يحقق انتشارًا عالميًا بـ"ملكة جمال الكون"

ميرنا وليد - بيروت - في تعاون موسيقي مميز، أطلق الفنان المصري تامر حسني والفنان السوري الشامي أغنية جديدة بعنوان "ملكة جمال الكون"، منذ أيام والتي حققت خلال ساعات من طرحها انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتصدّرت قوائم الأغاني الأكثر استماعًا عبر يوتيوب.



الأغنية حصدت ملايين المشاهدات في أقل من 24 ساعة، وأحدثت تفاعلاً جماهيريًا كبيرًا، حيث استخدمها المتابعون في فيديوهاتهم الشخصية، وأعادوا أداء "الديو" الذي جمع بين تامر والشامي، مما ساهم في انتشارها بشكل فيروسي على منصات مثل تيك توك وإنستغرام.

العمل تصدّر المرتبة الأولى في عدد كبير من الدول، أبرزها مصر، لبنان، السعودية، الإمارات، الأردن، ألمانيا، السويد، وهولندا، إلى جانب مراكز متقدّمة في بلدان أوروبية وأمريكية مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ما يعكس البصمة العربية التي باتت تتجاوز الحدود الجغرافية.

تميزت الأغنية بتبادل لغوي لافت، حيث غنّى الشامي باللهجة المصرية، في حين قدّم تامر حسني مقاطع باللهجة السورية، في تجربة ثقافية موسيقية أثنى عليها الجمهور. وقد تولّى تامر حسني بنفسه إخراج الكليب، الذي ظهر بإطلالة صيفية منعشة ومليئة بالحياة، تعكس الكيمياء العالية بين الفنانين.

أما التوزيع الموسيقي فكان من توقيع مشترك بين الشامي وإلياس دبس، بينما تولى كل من الفنانين كتابة وتلحين مقاطعه الخاصة، ما منح العمل طابعًا شخصيًا ومتناغمًا.

يُذكر أن الشامي سبق أن دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر فنان يتصدّر قائمة Billboard Arabia Artist 100، في إنجاز يعكس صعوده السريع ومكانته المتنامية في المشهد الموسيقي العربي.

في المقابل، يواصل تامر حسني ترسيخ حضوره كواحد من أبرز صانعي النجاحات الفنية في العالم العربي، جامعًا بين الغناء، التلحين، والإخراج.