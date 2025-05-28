حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بطفلتهما الثانية.. واسمها مفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان حسن الرداد عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” عن ولادة طفلته الثانية من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، واختار لها اسم “فادية” تيمنًا باسم والدته الراحلة، في خطوة مؤثرة لاقت تفاعلاً واسعًا من المتابعين.

ونشر الرداد صورة مع الآية الكريمة: “لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ”، وعلّق قائلًا: “الحمدلله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية وارزق الناس جميعًا.”

وكان الرداد قد كشف في مارس الماضي عن حمل زوجته إيمي بمولودهما الثاني، دون أن يفصح حينها عن نوع الجنين، مكتفيًا بالتعبير عن أمله في أن يُرزقا بمولود سليم ومعافى.

يُذكر أن الثنائي يحرص على إبقاء حياتهما العائلية بعيدًا عن الأضواء نسبيًا، مع مشاركات محدودة توثق لحظاتهما الخاصة.