شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان عزاء والدة المطربة أروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة اليمنية أروى عن موعد تلقي عزاء والدتها سميرة الشافعي، حيث ستقام يوم السبت الموافق 31 مايو في تمام الساعة الخامسة مساءً في قاعة ميديا روتانا أوتيل في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.



عزاء والدة المطربة أروي



وكانت والدة المطربة اليمنية أروى رحلت منذ أيام بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أسابيع قليلة من نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية، وحرص عدد من أصدقاء أروى على تقديم التعازي على حساباتهم بالسوشيال ميديا.

وتعرضت والدة المطربة أروى لوعكة صحية خلال الفترة الماضية نقلت على اثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونشرت أروى صورة لوالدتها، من المستشفى، على حسابها بموقع انستجرام وطالبت جمهورها بالدعاء لوالدتها، وكتبت: "الدعاء يغير الأقدار، أمنتكم أمانة ادعوا لأمي الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها.. آمين".

تأتى وفاة والدة المطربة اليمنية أروى، بعد عام ونصف من رحيل والدها الذى توفى في ديسمبر من عام 2023، حيث نعت والدها على حسابها الرسمي بـموقع إنستجرام عن وفاته: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران، أولاده أحمد وأيمن، وابنته أروى".

آخر أعمال أروى الغنائية أغنية، "قالو بكرا" التى غنتها باللهجة الخليجية وطرحتها على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية، قدمت أروى فى الأغنية مزيج موسيقي مميز يجمع بين الأنغام الشرقية الخليجية والإيقاعات الغربية

وقامت أروى بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج زياد خوري في قالب خيالي من الديكورات والمؤثرات البصرية، حيث أطلت بإطلالتين واحدة باللون الأبيض والثانية باللون البنفسجي.