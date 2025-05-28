شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد حجر يتلقى العزاء فى والدته وجدة وئام مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المخرج خالد حجر العزاء فى والدته المقام حاليا فى مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وحضر كل من السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمنتج و المخرج شريف مندور، لمساندته فى عزاء والدته وجدة الفنانة وئام مجدي.

كما حضر كل من الفنانة هيدى كرم و المخرجة ياسمين أحمد كامل والفنانة الشابة لمى كتكت.

وشُيّعت صباح اليوم، الفنانة الشابة وئام مجدي، جدتها التى كانت تُلقب بـ"تيتة نوال"، بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وسط أجواء حزينة شاركت فيها العائلة والأصدقاء والمقربون.

وكانت وئام مجدي قد أعلنت وفاة جدتها أمس الثلاثاء عبر حسابها على "إنستجرام" بكلمات مؤثرة: "توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي.. ادعولها"، فيما نعاها المخرج خالد الحجر - نجل الفقيدة - على "فيسبوك" قائلًا: "مع السلامة يا ماما نوال يا جميلة.. كلنا بنحبك، في الجنة إن شاء الله".

كما حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تقديم العزاء للمخرج خالد الحجر، ونشرت صورة له مع والدته عبر "إنستجرام" مع تعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة المخرج الأستاذ خالد الحجر في ذمة الله.. البقاء والدوام لله وحده".

شهرة "تيتة نوال" على السوشيال ميديا

اشتهرت "تيتة نوال" على منصات التواصل الاجتماعي بسبب المقاطع الطريفة التي كانت تظهر فيها مع حفيدتها وئام، حيث لفتت الأنظار بعفويّتها وخفة دمها، قبل أن تختفي في الأشهر الأخيرة بسبب تدهور صحتها.



العزاء



جانب من العزاء