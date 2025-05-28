شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الشرنقة" يتوج رامز عاطف بجائزة أفضل مونتاج فى حفل "إنرجي للدراما" والان مع تفاصيل الخبر

فى ليلة احتفالية شهدت تتويج نخبة من المبدعين في عالم الدراما المصرية والعربية، فاز المونتير المتميز رامز عاطف بجائزة أفضل مونتاج عن مسلسل "الشرنقة" خلال حفل توزيع جوائز "كأس إنرجي للدراما"، وذلك لتميزه في إضفاء إيقاع درامي فريد، وسلاسة في الانتقال بين المشاهد، وبناء حبكة بصرية متماسكة أثرت التجربة السردية للعمل، مما يعكس رؤيته الفنية العميقة وقدرته على توظيف أدوات المونتاج ببراعة لخدمة القصة وتصعيد أحداثها.

يُعد هذا التكريم إضافة قيمة لمسيرة رامز عاطف المهنية الحافلة، التي بدأت في مجال المونتاج منذ عام 2003. ويأتي بعد سنوات من الجهد والاجتهاد، حيث حصل على شهادة TV Technical من جامعة كجاهولم ميديا أكاديمي (KAGGEHOLM MEDIA ACADEMY) بالسويد عام 2006، مما أثرى من خبرته الأكاديمية والعملية في هذا المجال الحيوي.

وبعد عودته من السويد، التحق رامز عاطف بالعمل في كبرى شركات الإنتاج، ليكتسب خبرات واسعة ومتنوعة في بيئات عمل عالمية ومحلية، وتتضمن قائمة أعمال المونتير رامز عاطف العديد من المسلسلات والأفلام وأغاني الفيديو كليب التي لاقت نجاحًا كبيرًا، مما يؤكد على بصمته الواضحة في الساحة الفنية. من أبرز أعماله التي حازت على إشادة جماهيرية ونقدية: "موعد مع الماضي" من إنتاج Netflix، "منعطف خطر" من إنتاج منصة شاهد، بالإضافة إلى "الشرنقة" الفائز بالجائزة، و"رقم سري"، و"صوت وصورة"، و"إمبراطورية ميم"، و"رسالة الإمام"، و"إلا الطلاق". كما امتدت أعماله إلى الدراما العربية المشتركة، حيث قام بمونتاج المسلسل اللبناني "النسيان" من إنتاج منصة Amazon Prime، والمسلسل السوري "قيد مجهول". وفي السينما، قدم مونتاج أفلام مثل "11:11"، و"قبل الأربعين"، و"ريش نعام"، ومسلسلات "الجامعة" و"سيت كوم الباب في الباب" و"هي ودافنشي".

يعكس فوز رامز عاطف بهذه الجائزة تقديرًا لدوره المحوري في إبراز الجودة الفنية للدراما، ويؤكد أن المونتاج ليس مجرد عملية فنية تقنية، بل هو جزء أصيل من عملية الإبداع التي تمنح الأعمال الدرامية روحها وتأثيرها.

عن جوائز كأس إنرجي للدراما

تُعد جوائز "كأس إنرجي للدراما" إحدى الجوائز السنوية البارزة التي تحتفي بالإبداع والتميز في صناعة الدراما التلفزيونية والسينمائية في المنطقة. تهدف الجوائز إلى تكريم الجهود المبذولة من قبل الفنانين والتقنيين الذين يساهمون في إثراء المحتوى الدرامي، وتشجيعهم على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة التي ترتقي بالذوق العام وتناقش قضايا المجتمع بأساليب فنية مبتكرة. يُقام الحفل سنويًا بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع الدراما، ويُعتبر منصة مهمة للاعتراف بالإنجازات الفنية.