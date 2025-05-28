شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم وياسمين أحمد كامل ولمى كتكت فى عزاء جدة وئام مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من الفنانة هيدى كرم، والمخرجة ياسمين أحمد كامل، والفنانة الشابة لمى كتكت، عزاء جدة الفنانة وئام مجدى، المقام حاليا فى مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وساندوا وئام مجدى بمجرد وصولهم العزاء.

وشُيّعت صباح اليوم، الفنانة الشابة وئام مجدي، جدتها التى كانت تُلقب بـ"تيتة نوال"، بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وسط أجواء حزينة شاركت فيها العائلة والأصدقاء والمقربون.

وكانت وئام مجدي قد أعلنت وفاة جدتها أمس الثلاثاء عبر حسابها على "إنستجرام" بكلمات مؤثرة: "توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي.. ادعولها"، فيما نعاها المخرج خالد الحجر - نجل الفقيدة - على "فيسبوك" قائلًا: "مع السلامة يا ماما نوال يا جميلة.. كلنا بنحبك، في الجنة إن شاء الله".

كما حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تقديم العزاء للمخرج خالد الحجر، ونشرت صورة له مع والدته عبر "إنستجرام" مع تعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة المخرج الأستاذ خالد الحجر في ذمة الله.. البقاء والدوام لله وحده".

شهرة "تيتة نوال" على السوشيال ميديا

اشتهرت "تيتة نوال" على منصات التواصل الاجتماعي بسبب المقاطع الطريفة التي كانت تظهر فيها مع حفيدتها وئام، حيث لفتت الأنظار بعفويّتها وخفة دمها، قبل أن تختفي في الأشهر الأخيرة بسبب تدهور صحتها.



عزاء جدة وئام مجدى