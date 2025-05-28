مع اقتراب ختام النسخة الـ72.. إليكِ قائمة ملكات جمال العالم عبر السنين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 10:23 مساءً - تُعدّ مسابقة ملكة جمال العالم واحدة من أقدم مسابقات الجمال الدولية، ولها تاريخ عريق يعود إلى بدايتها عام 1951، ويذكر أن المسابقة الافتتاحية أُقيمت في قاعة ليسيوم في لندن، حيث اجتمعت 26 متسابقة من مختلف الدول للتنافس على اللقب المنشود. وبرزت السويدية كيكي هاكونسون كأول ملكة جمال للعالم على الإطلاق.

ملكات جمال العالم

في البداية، ركزت المسابقة على خصائص مُعينة مثل الأزياء والشكل الخارجي، لكنها توسعت تدريجيا لتشمل عروض المواهب والمقابلات لإظهار ذكاء المتسابقات وثقافتهن ومهاراتهن التي تتجاوز قدراتهن الجمالية.

وبمناسبة اقتراب حفل ختام مسابقة ملكة جمال العالم في نسختها الـ 72، والتي تُقام في حيدر آباد، يوم السبت الموافق 31 مايو، نستعرض في هذا التقرير قائمة ملكات جمال العالم السابقين على مدار تاريخ المسابقة:

- 1951: كيكي هاكينسون (السويد)

- 1952: ماي-لويز فلودين (السويد)

- 1953: دينيس بيرييه (فرنسا)

- 1954: أنطونيلا بورتوليني (إيطاليا)

- 1955: سوزانا دويجم (فنزويلا)

- 1956: بيترا شورمان (ألمانيا)

- 1957: ماريان هولم (فنلندا)

- 1958: بينيلوب كويلن (جنوب أفريقيا)

- 1959: كورين روتشافر (هولندا)

- 1960: نورما كابالي (الأرجنتين)

- 1961: روزماري فرانكلاند (المملكة المتحدة)

- 1962: كاثارينا لودرز (هولندا)

- 1963: كارول كراوفورد (جامايكا)

- 1964: آن سيدني (المملكة المتحدة)

- 1965: ليزلي لانغلي (المملكة المتحدة)

- 1966: ريتا فاريا (الهند)

- 1967: ماديلين هارتوغ-بل (بيرو)

- 1968: بينيلوب بلومر (أستراليا)

- 1969: إيفا روبير-ستاير (النمسا)

- 1970: جينيفر هوستن (غرينادا)

- 1971: لوسيا بيترلي (البرازيل)

- 1972: بيليندا غرين (أستراليا)

- 1973: مارجوري والاس (الولايات المتحدة)

- 1974: هيلين مورغان "استقالت"- (المملكة المتحدة)

- 1974: أنلين كريل "تولت اللقب"- (جنوب أفريقيا)

- 1975: ويلنيليا ميرسيد (بورتو ريكو)

- 1976: سيندي بريكسبير (جامايكا)

- 1977: ماري ستافين (السويد)

- 1978: سيلفانا سواريز (الأرجنتين)

- 1979: جينا سوينسون (برمودا)

- 1980: غابرييلا بروم (استقالت) (ألمانيا)

- 1980: كيمبرلي سانتوس (تولت اللقب)

- 1981: بيلين ليون (فنزويلا)

- 1982: مارياسيلا ألفاريز (جمهورية الدومينيكان)

- 1983: سارة-جين هوت (المملكة المتحدة)

- 1984: أستريد كارولينا هيريرا (فنزويلا)

- 1985: هولمفريدور كارلسدوتير (آيسلندا)

- 1986: جيزيل لاروند (ترينيداد وتوباغو)

- 1987: أولا فيغيرستورفر (النمسا)

- 1988: ليندا بيتورسدوتير (آيسلندا)

- 1989أنيتا كريغليكا (بولندا)

- 1990: جينا توليسون (الولايات المتحدة)

- 1991: نينيبيث ليل (فنزويلا)

- 1992: جوليا كوروتشكينا (روسيا)

- 1993: ليزا هانا (جامايكا)

- 1994: آيشواريا راي (الهند)

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- 1995: جاكلين أغيليرا (فنزويلا)



إليكِ هذ الخبر آيشواريا راي في يوم ميلادها.. ملكة الجمال التي تربعت على عرش السينما الهندية

- 1996: إيرين سكليف (اليونان)

- 1997: ديانا هايدن (الهند)

- 1999: يوكتا موخي (الهند)

- 2000: بريانكا شوبرا (الهند)

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- 2001: أغباني دارغو (نيجيريا)

- 2002: أزرا أكين (تركيا)

- 2003: روزانا دافيسون (أيرلندا)

- 2004: ماريا جوليا مانتيلا (بيرو)

- 2005: أونور بيرنا فيلهيالمسدوتير(آيسلندا)

- 2006: تاتيانا كوتشاروفا (جمهورية التشيك)

- 2007: زانغ زيلين (الصين)

- 2008: كسينيا سوخينوفا (روسيا)

- 2009: كايان ألدورينو (جبل طارق)

- 2010: ألكساندريا ميلز (الولايات المتحدة)

- 2011: إيفيان ساركوس (فنزويلا)

- 2012: يو وينشيا (الصين)

- 2013: ميغان يونغ (الفلبين)

- 2014: رولين ستراوس (جنوب أفريقيا)

- 2015: ميريا لالاغونا (إسبانيا)

- 2016: ستيفاني ديل فالي (بورتو ريكو)

- 2017: مانوشي تشيلار (الهند)

- 2018: فانيسا بونس (المكسيك)

- 2019: توني-آن سينغ (جامايكا)

- 2020: لم تُعقد بسبب جائحة كوفيد-19

- 2021: كارولينا بيلاوسكا (بولندا)

- 2022: لم تُعقد بسبب تأجيل مسابقة 2021

- 2023: كريستينا بيشكوفا (جمهورية التشيك)

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- 2024: لم تُعقد بسبب تأجيل مسابقة 2023

قد ترغبين في معرفة ملكة جمال الكون 2024 ووصيفاتها الأربع بإطلالات جمالية ساحرة



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