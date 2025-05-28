بعد طرح إعلان مملكة الحرير.. نجاح بيتر ميمي وكريم محمود عبد العزيز في تقديم الفانتازيا للجمهور

تقديم الفانتازيا بالدراما التلفزيونية بعد نجاحها في السينما

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"موسى".. أول تجربة بعالم الفانتازيا تجمع كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي

كريم محمود عبد العزيز ضيف شرف فيلم "المشروع X"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 10:23 مساءً - خلال الأيام الماضية تم طرح إعلان مسلسلوالذي يُجسد بطولته الفنانويتعاون من خلاله مع المخرجويُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم، أحمد غزي، عمرو عبد الجليل.وتدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في إطار من الفانتازيا من تأليف وإخراج بيتر ميمي بعدما قدم تلك التجربة من قبل مع الفنان كريم محمود عبد العزيز في السينما.وتدور أحداث مسلسل "مملكة الحرير" في إطار من الأكشن والرومانسية من خلال سرد أحداثه قصة ملحمية مشوّقة حول شقيقين متباعدين، ويجدان أنفسهما في مواجهة محتدمة للسيطرة على "مملكة الحرير" بعد مقتل والدهما على يد عمهما، ويجمعهما القدر من جديد، ولكن كخصمين يتنافسان على عرش المملكة.يُمكنكم قراءة: صدام قوي بين كريم محمود عبد العزيز وأحمد غزي في برومو مسلسل مملكة الحريرولم تكن تجربة مسلسل "مملكة الحرير" هي الأولى بعالم الفانتازيا، والتي جمعت الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي؛ حيث قدماها من قبل في السينما من خلال فيلم "موسى"، والذي تم عرضه عام 2021.ودارت أحداث الفيلم حول شخصية شاب يُدعى "يحيى"، يجد نفسه وحيداً دون صديق حتى يُقرر أن يخترع "روبوت"، ويطلق عليه اسم "موسى"؛ ليصبح صديقاً له، وتستمر أحداث الفيلم حينما يواجه الجميع في إطار من الأكشن.وشارك ببطولة فيلم "موسى"، والذي جاء من تأليف وإخراج بيتر ميمي كل من صلاح عبد الله، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز.يُذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز يظهر خلال أحداث فيلم "المشروع X" من بطولة الفنان كريم عبد العزيز كضيف شرف، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.وتدور أحداث فيلم "المشروع X" حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً؛ ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمنْ ينتصر على الآخر؟.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».