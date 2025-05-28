مسلسل مع ياسر جلال أول أعمال أروى جودة بعد الزواج.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 10:23 مساءً - تستعد الفنانة أروى جودة لاستئناف نشاطها الفني مجدداً بعد 5 أشهر من احتفالها بزواجها من رجل أعمال فرنسي يحمل الجنسية الإيطالية يُدعى جون باتيست، يعمل في مجال الأزياء؛ حيث تعاقدت على مسلسل جديد يجمعها بالفنان ياسر جلال مقرر تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ ليكون أول أعمال أروى جودة بعد الزواج.

أروى جودة بطلة أمام ياسر جلال في مسلسل "للعدالة وجه آخر"

تقدم أروى جودة دور البطولة النسائية أمام الفنان ياسر جلال في مسلسل "للعدالة وجه آخر" من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو وإنتاج محمد مشيش، ويشارك في البطولة الفنان محمد علاء، وذلك حسبما أكدت الفنانة نوران ماجد إحدى بطلات العمل لـ"الخليج 365"، وجاء ذلك بعد استئناف تحضيرات المسلسل الذي تعاقد ياسر جلال على بطولته العام الماضي، وكان يرغب في التواجد به خلال موسم دراما رمضان 2025 ولكن تم تأجيله.

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أروى جودة تتزوج بدون ارتداء فستان الزفاف

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احتفلتبزواجها يوم 20 يناير 2025 دون إقامة حفل زفاف؛ حيث اقتصر الزفاف على عقد القران في وزارة العدل المصرية، لاسيما وأن زوجها يحمل جنسية غير المصرية، كما ظهرت أروى بدون فستان زفاف، مكتفية بارتداء الطرحة البيضاء، ونشرت عدداً من الصور التي تجمعها بزوجها داخل مكتب توثيق الزواج وكذلك على كوبري قصر النيل في مصر.

وحرصت أروى جودة على توضيح سبب عدم ارتدائها فستان الزفاف الأبيض وقت احتفالها بزواجها بعدما أثيرت العديد من التساؤلات وقتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "علشان الناس اللي بتحب تسأل أسئلة فرعية، زي أنتِ ليه مالبستش فستان، وليه أنتم مش متشبكين.. إحنا اتجوزنا في وزارة العدل الساعة 8 الصبح"، مازحة بقولها: "بس على الأقل كنت حاطة رموش".



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آخر أعمال أروى جودة الدرامية

أروى جودة كانت قد غابت عن منافسات دراما رمضان الماضي، بعدما قدمت آخر أعمالها مسلسل "حرب نفسية" والذي جاء من 15 حلقة وتم عرضه في يونيو 2024، حيث تصدرت بطولته بجانب: جيهان خليل، مصطفى درويش، أيمن عزب، هالة فاخر، حسناء سيف الدين، أشرف زكي، محمد صبري، محمد الدقاق، بتول الحداد، بيرهان أنور، ندى عصام، وتأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق.

"جودر 2" آخر أعمال ياسر جلال

أما ياسر جلال فقدم في رمضان الماضي مسلسل "جودر 2" بعد عرض الجزء الأول في رمضان 2024، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.



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