سامر اسماعيل عن دوره في خطيئة أخيرة: كل مشهد كان تحدياً

تفاعل كبير

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مسلسل "خطيئة أخيرة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 10:23 مساءً - استطلع الفنانآراء محبيه ومتابعيه عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، حول شخصية "هشام"، التي يجسدها خلال أحداث مسلسل "خطيئة أخيرة"؛ إذ رأى سامر أن جميع مشاهد هذه الشخصية مثلت له تحدياً كبيراً، يأتي هذا بعد أن نشر "سامر" صورة من أحد مشاهد العمل، معلقاً: "كل مشهد بشخصية هشام كان تحدياً، الصمت، التردد، والقرار اللي ما بيتراجع عنه.. شو شعوركم تجاه هشام لحد الآن؟ولقي استطلاع الفنان سامر اسماعيل حول شخصيته بمسلسل "خطيئة أخيرة" تفاعلاً كبيراً، من متابعي المسلسل الذين أبدوا إعجابهم بكل المشاهد التي ظهر بها حتى عرض الحلقات الجديدة من العمل، واصفين سامر بـ"الفنان المبدع" حيث جاء أحد التعليقات كالتالي: "كل مرة بنحكيلك إنك مُبدع ولسا عم تبدع وعم تبهرنا أكثر وأكثر، شخصية هشام لطيفة جداََ وفيها هدوء جميل، مبرووك هالعمل الحلو، ولسا ناطرين منك الأجمل والأفضل، فخورة فيك أبو روي"وفي تعليق آخر: "أداؤك مبدع في كل الأحوال".

تدور أحداث العمل حول "هشام" سامر اسماعيل الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر، وهي التسلل إلى العالم المظلم لتجار الممنوعات بحثاً عن شقيقته المفقودة، وهذه الرحلة السرية ستضعه في مواجهات خطيرة وصراعات معقدة، يشارك في بطولة المسلسل المنتظر مجموعة من الممثّلين اللبنانيين والسوريين والسعوديين، أبرزهم: عمار شلق، كارلوس عازار، سامر إسماعيل، فوزي المتعب، كارول عبود، رولا بقسماطي، ريان حركة، رشا بلال، وطارق تميم.



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"العميل".. تجربة درامية سابقة

جدير بالذكر، أن الفنان سامر اسماعيل كانت له مشاركة دارمية سابقة من خلال مسلسل "العميل"، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "في الداخل".

ويشارك في بطولة هذا العمل المكون من 90 حلقة كوكبة كبيرة من الفنانين سواء من سوريا أو لبنان، ومنهم: وسام فارس، يارا صبري، أيمن زيدان ومجموعة من الفنانين الشباب.

ودارت قصة المسلسل حول الأخوين "أمير" و"وسام" اللذين يفرقهما القدر منذ الصغر، يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية. بينما أخوه وسام، الذي اختطف عندما كان طفلاً، يكبر ليصبح جزءاً من نفس العصابة. بدون علمهما، يعمل الأخوان معاً دون معرفة حقيقتهما، ويتشابك مصيرهما في إطار مثير مليء بالتشويق.

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