ملامح بيتهوفن تُكشف بوجه ثلاثي الأبعاد بعد قرنين على وفاته

ميرنا وليد - بيروت - بعد نحو قرنين على وفاته، تمكن باحثون من كشف ملامح وجه الموسيقي الأسطوري لودفيغ فان بيتهوفن بدقة مذهلة، في مشروع علمي اعتمد على تقنيات متطورة لإعادة بناء وجهه استنادًا إلى بيانات جمجمته الأصلية.



الدراسة التي قادها الباحث البرازيلي سيسيرو مورايس، استندت إلى صور تاريخية للجمجمة تعود لعام 1863، وقياسات دقيقة أُخذت عام 1888، إلى جانب تقنيات حديثة مثل النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصوير المقطعي المحوسب. وأنتج الفريق وجهًا يُعتقد أنه الأقرب إلى شكل بيتهوفن الحقيقي، وجاءت النتيجة مطابقة إلى حد كبير للوصف التاريخي: ملامح صارمة، نظرة غاضبة، وحاجبان معقودان يوحيان بشخصية عصبية وقاسية أحيانًا. وصف مورايس النتيجة بأنها "مخيفة قليلاً"، ما يعكس ما وثّقته كتب التاريخ عن شخصية بيتهوفن الصعبة.

لكن الإكتشاف لم يكن شكليًا فقط، بل أعاد تسليط الضوء على الصراعات النفسية التي عاشها بيتهوفن، لا سيما فقدانه السمع، وتأثير ذلك على حالته النفسية وطباعه. ووفق تحليل الباحث، فإن هذه التوترات لم تكن عائقًا، بل شكّلت وقودًا لإبداعه الموسيقي الخالد.