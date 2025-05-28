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ميغان ماركل تشارك لحظات دافئة مع ابنتها ليليبيت في مغامرة مع النحل

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  • ميغان ماركل تشارك لحظات دافئة مع ابنتها ليليبيت في مغامرة مع النحل 1/3
  • ميغان ماركل تشارك لحظات دافئة مع ابنتها ليليبيت في مغامرة مع النحل 2/3
  • ميغان ماركل تشارك لحظات دافئة مع ابنتها ليليبيت في مغامرة مع النحل 3/3

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس السابقة، مقطع فيديو لطيفًا يظهرها برفقة ابنتها ليليبيت في حديقة منزلهما، حيث خاضتا معًا تجربة فريدة في تربية النحل.

وظهرت ماركل في الفيديو وهي ترتدي بدلة واقية وتقف قرب خلية نحل، رافعةً قطعة من قرص العسل تغطيها الحشرات، بينما كانت ليليبيت تراقب الموقف من مسافة آمنة وهي ترتدي قفازات والدتها.
لاحقًا، أطلت ميغان من داخل المطبخ وهي تضع قطعة من قرص العسل في جرة زجاجية وتسكب العسل الطازج داخلها. وأرفقت الفيديو بتعليق عفوي كتبت فيه: "انظروا إلى كل هذا العسل الطازج! أجمع العسل مع عسلي الصغير. مثل الأم، مثل ابنتي؛ حتى أنها ترتدي قفازاتي".
الفيديو نُشر أولًا عبر خاصية القصص القصيرة على حساب ميغان بتاريخ 25 أيار، قبل أن يُعاد نشره لاحقًا على الصفحة الرئيسية، حيث لاقى تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وكانت ماركل قد استعرضت جانبًا من هذه الهواية في وقت سابق من خلال حلقة من مسلسلها الوثائقي "With Love, Meghan" التي عُرضت في مارس الماضي، وقالت حينها: "إنها تجربة تذكّرني بأهمية القيام بشيء يخيفني قليلاً. أحاول أن أُبقي نفسي هادئة، لأنه من الجميل أن أكون على هذا القدر من التواصل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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