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رزقت الممثلة إيمي سمير غانم والممثل حسن الرداد بمولودهما الثاني، إذ أعلن الأخير عبر حسابه الخاص على موقع “إنستغرام” الخبر السعيد، كاشفًا انه رُزق بطفلة وأطلق عليها اسم “فادية”.
ونشر الرداد صورة ليده ويد الطفلة وكتب: “لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ .
الحمدلله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها و ارزقها الصحة و العافية و ارزق الناس جميعا.”.
وكان حسن الرداد قد حسم قبل أسابيع حمل زوجته الممثلة إيمي سمير غانم، بمولودهما الثاني وذلك خلال حلوله ضيفًا ضمن برنامج “حبر سرّي” مع الاعلامية أسما ابراهيم عبر شاشة “القاهرة والناس”.
وردًا على سؤاله حول رغبته في إنجاب صبي أو بنت، أكد الرداد حمل إيمي قائلاً: “اللي يجيبه ربنا كويس”.
ولفت “الرداد” إلى انه كان يتمنى لو أن والدته وحماته دلال عبد العزيز لا زالتا على قيد الحياة، قائلاً “كانوا حيشوفوا دلع رهيب الله يرحمهما”.
نشير أن حسن وإيمي لديهما طفل أيضًا يدعى فادي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بمولودهما الثاني… هذا جنسه وإسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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