مفاجأة سارة لجمهور مرام علي وأحمد فهمي

بدأ الممثّل المصريّ أحمد فهمي والممثّلة السّوريّة مرام علي تصوير مسلسل “اتنين قهوة” بعد أشهر من التّحضيرات وذلك استعدادًا لإطلاقه في الأشهر المقبلة خارج المنافسة الرّمضانيّة.

وأكّد المنتج أحمد عبد العاطي لـ”اليوم السّابع” أنّ مسلسل “اتنين قهوة” يضمّ في قائمة أبطاله إلى جانب أحمد فهمي ومرام علي كلّ من: محسن محيى الدّين، مي القاضي، نانسي صلاح، حازم ايهاب، بسنت أبو باشا، اسماعيل فرغلي، أحمد الشّامي، عمر رياض، كريم العمريّ، هبة الأباصيري وعدد من الممثّلين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصّار.

نشير إلى أنّ هذا العمل لن يكون الوحيد لمرام علي بمصر في هذه الفترة إذ سبق أن كشف المنتج المصريّ إيهاب منير، حصريًّا في لقاء خاصّ عبر موقع “الخليج 365” أنّه اتّفق مع مرام علي، لتقديم مشروع مصريّ جديد مع الممثّل المصريّ أحمد حاتم في الفترة القادمة.