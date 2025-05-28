في لحظة حقيقة وجدانيّة، محمّد سامي يواجه نفسه في منتدى الإعلام العربيّ

شارك المخرج المصريّ محمد سامي في أعمال قمّة الإعلام العربيّ بدورتها الثّالثة والعشرين الّتي أقيمت في دبي تحت شعار “مستقبل الإعلام العربيّ”، إذ كان من أبرز المشاركين في الفعاليّات والنّقاشات الّتي شهدها الحدث.

وفي الجلسة النّقاشيّة الّتي شارك فيها، تحدّث “سامي” عن أسباب ابتعاده الموقت عن تقديم أعمال دراميّة، رغم النّجاحات الكبيرة الّتي حقّقها في السّنوات الأخيرة، إذ أكّد أنّ ما بعد الكمال نقصان وأيّ مبدع يحتاج من وقت لآخر إلى فترة استراحة يراجع فيها مشواره. بعد النّجاح، “يجب أن تقف لتفكّر وتسأل نفسك ما الّذي يسعدك حاليًّا لتقوم به، لأنّ النّجاح الأكبر موجود، لكنّ دوامة العمل لا تجعلك تقف وتراجع نفسك.”

وعن الجدل الّذي يثيره بعض المشاهد في أعماله الّتي لا تتناسب مع أذواق بعض المشاهدين، قال “سامي”، إنّه يحترم رقابة الدّولة والقناة الّتي تعرض العمل، لكنّ أذواق المشاهدين تختلف ومن يرى أنّ العمل لا يناسبه، ببساطة يمكنه ألّا يتابعه”.

كما نشر محمّد سامي، عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، صورة لشهادة التّقدير الّتي حصل عليها من نادي دبي للصّحافة، تقديرًا لمشاركته المؤثّرة في أعمال القمّة.

نذكر أنّ محمّد سامي، كان قد أعلن اعتزاله إخراج المسلسلات التّلفزيونيّة، مؤكّدًا أنّه يحضّر لمشروع عالميّ جديد. بعد أن قدّم في شهر رمضان الفائت مسلسلَي “إش إش” من بطولة زوجته الممثّلة مي عمر ومسلسل “سيد النّاس” من بطولة الممثّل عمرو سعد وإنتاج شركة “الصّبّاح”.