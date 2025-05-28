هدى حسين تدخل “عرس الجن” بتجربة مختلفة للكبار فقط

نشرت الممثّلة هدى حسين عبر “إنستغرام” البوستر الدّعائيّ لمسرحيّتها الجديدة “الطّقاقة نورة – عرس الجنّ” الّتي ستُعرض على خشبة مسرح نادي القادسيّة في الكويت، اعتبارًا من أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك، في عمل وُصف بأنّه أضخم إنتاج مسرحيّ للعام الحاليّ.

المسرحيّة تستند إلى قصّة خياليّة بالكامل، تدور أحداثها في أثناء حفل زفاف مستوحى من الأعراس الشّعبيّة الخليجيّة، لكنّ الفرح ينقلب إلى كابوس غامض بمجرّد إغلاق أبواب المسرح، في أجواء من الرّعب النّفسيّ والكوميديا السّوداء، باستخدام تقنيّات ومؤثّرات حديثة ومتطوّرة.

العمل من تأليف الدّكتور عبدالعزيز المسلم وإخراج محمّد عبدالعزيز المسلم وبطولة نخبة من نجوم المسرح الخليجيّ: هدى حسين، محمّد العجيمي، ميس كمر، مشعل الشّايع، سعيد السّعدون، علي القريشي، صالح البحيري والطّفلة منى دشتي. كما أنّ العرض سيكون مخصّصًا للكبار فقط.

نذكر أن هدى حسين، شاركت في موسم رمضان ٢٠٢٤ ، بمسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”، من إنتاج شركة إيغل فيلمز الّذي حقق نجاحًا كبيرًا.