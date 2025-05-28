شكرا لقرائتكم خبر عن وئام مجدى تستقبل العزاء فى جدتها "تيتة نوال" بمسجد فاطمة الشربتلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقفت الفنانة وئام مجدى تستقبل العزاء فى جدتها "تيتة نوال" بمسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وظهر عليها ملامح الحزن.

وشُيّعت صباح اليوم، الفنانة الشابة وئام مجدي، جدتها التى كانت تُلقب بـ"تيتة نوال"، بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وسط أجواء حزينة شاركت فيها العائلة والأصدقاء والمقربون.

وكانت وئام مجدي قد أعلنت وفاة جدتها أمس الثلاثاء عبر حسابها على "إنستجرام" بكلمات مؤثرة: "توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي.. ادعولها"، فيما نعاها المخرج خالد الحجر - نجل الفقيدة - على "فيس بوك" قائلًا: "مع السلامة يا ماما نوال يا جميلة.. كلنا بنحبك، في الجنة إن شاء الله".

كما حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تقديم العزاء للمخرج خالد الحجر، ونشرت صورة له مع والدته عبر "إنستجرام" مع تعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. والدة المخرج الأستاذ خالد الحجر في ذمة الله.. البقاء والدوام لله وحده".

شهرة "تيتة نوال" على السوشيال ميديا

اشتهرت "تيتة نوال" على منصات التواصل الاجتماعي بسبب المقاطع الطريفة التي كانت تظهر فيها مع حفيدتها وئام، حيث لفتت الأنظار بعفويّتها وخفة دمها، قبل أن تختفي في الأشهر الأخيرة بسبب تدهور صحتها.

عزاء جدة وئام مجدى

وئام مجدى تستقبل العزاء فى جدتها