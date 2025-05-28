شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "طيبة تاني لأ دلع تاني لأ" والان مع تفاصيل الخبر

طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه بعنوان "طيبة تاني لأ دلع تاني لأ"، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع إيهاب كوليبكس وإخراج أكرم ناجي.

وينتظر النجم محمد رمضان عرض فيلم أسد خلال الفترة المقبلة، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث، وقال رمضان عن هذا الفيلم إنه تم التحضير له خلال في 3 سنين، وبسببه لم يقدم مسلسلات جديدة بسبب حاجة الفيلم إلى التفرغ التام لصعوبته والفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

فيلم أسد من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.