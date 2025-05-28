- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن نوران ماجد تشارك فى بطولة مسلسل للعدالة وجه آخر مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالأربعاء، 28 مايو 2025 08:31 م
تعاقدت الفنانة نوران ماجد على المشاركة فى بطولة مسلسل "للعدالة وجه آخر" للنجم ياسر جلال والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقدم نوران أحد الأدوار الرئيسية فى المسلسل الذى تنتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ومقرر عرضه فى موسم الأوف سيزون هذا العام.
مسلسل "للعدالة وجه آخر" من تأليف عمرو الدالى وإخراج محمد يحيى مورو ومن بطولة ياسر جلال، أورى جودة، محمد علاء جامايكا، وجار التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وبدات تحضيرات العمل العام الماضى للعرض فى رمضان 2025، ولكن تم تأجيله بسبب عرض "جود 2" وضعوبة تواجد ياسر جلال بمسلسلين من بطولته فى نفس الموسم.
نوران ماجد
نوران ماجد ممثلة شابة بدأت مشوارها الفني قبل عامين بالمشاركة في أكثر من مسلسل منها "الاختيار 3" و"دوبامين"، ثم جاء فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" ليكون نقطة التحول في مسيرتها بعدما ظهرت خلال الأحداث بدور رغدة التي استقبلت ولاد رزق بعد وصولهم السعودية لترتيب تواجدهم قبل عملية السرقة، وتسبب هذا الدور في معرقة الجمهور لها كما تلقت العديد من عروض السينما والدراما بعد ذلك.
وشاركت نوران ماجد فى مسلسل "أهل الخطايا" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وقدمت أحد الادوار الرئيسية فى العمل الذى قام ببطولته: جمال سليمان، رانيا يوسف، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، عايدة فهمي، عبير منير وتأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز
نوران ماجد من فيلم ولاد رزق 3
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز