شكرا لقرائتكم خبر عن نوران ماجد تشارك فى بطولة مسلسل للعدالة وجه آخر مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

تعاقدت الفنانة نوران ماجد على المشاركة فى بطولة مسلسل "للعدالة وجه آخر" للنجم ياسر جلال والمقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تقدم نوران أحد الأدوار الرئيسية فى المسلسل الذى تنتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة ومقرر عرضه فى موسم الأوف سيزون هذا العام.

مسلسل "للعدالة وجه آخر" من تأليف عمرو الدالى وإخراج محمد يحيى مورو ومن بطولة ياسر جلال، أورى جودة، محمد علاء جامايكا، وجار التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وبدات تحضيرات العمل العام الماضى للعرض فى رمضان 2025، ولكن تم تأجيله بسبب عرض "جود 2" وضعوبة تواجد ياسر جلال بمسلسلين من بطولته فى نفس الموسم.



نوران ماجد

نوران ماجد ممثلة شابة بدأت مشوارها الفني قبل عامين بالمشاركة في أكثر من مسلسل منها "الاختيار 3" و"دوبامين"، ثم جاء فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" ليكون نقطة التحول في مسيرتها بعدما ظهرت خلال الأحداث بدور رغدة التي استقبلت ولاد رزق بعد وصولهم السعودية لترتيب تواجدهم قبل عملية السرقة، وتسبب هذا الدور في معرقة الجمهور لها كما تلقت العديد من عروض السينما والدراما بعد ذلك.