كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 08:53 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن حدث ضخم يخص الجمال والأزياء والثقافة؛ وهو ختام مسابقة ملكة جمال العالم، في نسختها الثانية والسبعين، والتي تُقام مدينة حيدر آباد، ولاية تيلانجانا، الهند. وقد بدأت فعاليات المسابقة بالفعل في 4 مايو الحالي، ومن المقرر أن يتم إعلان اسم ملكة جمال العالم لهذا العام وسط حفل ختامي ضخم، يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وتقدم لك الخليج 365 تفاصيل مسابقة ملكة جمال العالم 2025.

فعاليات مهرجان ملكة جمال العالم الثاني والسبعين

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كما جرت العادة، ستقوم التشيكية كريستينا بيشكوفا، 26 عامًا، ملكة جمال العالم السابقة، بتتويج خليفتها في نهاية الحفل الختامي، وذلك بعد انتهاء عدة فقرات فنية، والإعلان عن الوصيفات.

يُذكر أنه من بين 108 متسابقات، تأهلت 10 متسابقات فقط من كل منطقة قارية إلى النهائيات، ويشمل ذلك الفائزات في مسابقة المسار السريع، اللواتي تأهلن بغض النظر عن المنطقة التي ينتمين إليها.

تفاصيل النهائيات:

10متسابقات من كل منطقة قارية:

أفريقيا.

الأمريكيتان ومنطقة البحر الكاريبي.

آسيا وأوقيانوسيا.

أوروبا.

اختيار أفضل 5 متسابقات وأفضل متسابقتين:

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فائزة واحدة.

وصيفة واحدة.

المتأهلات لنهائيات مسابقة ملكة جمال العالم:

إعلان النتائج النهائية.. سيصوت الحكام لاختيار:

ملكة جمال العالم الثانية والسبعين. الوصيفة الأولى. الوصيفة الثانية. الوصيفة الثالثة.

من كل منطقة قارية، اختار الحكام أفضل 5 متسابقات، ثم أفضل متسابقتين، وهذا يعني أن كل منطقة قارية ضمّت:قد ترغبين في معرفة: التشيكية كريستينا بيشكوفا تتربع على عرش الجمال وتتوج ملكة جمال العالم 2024في هذه المرحلة، تتنافس أفضل متسابقتين من كل منطقة، وخلال الحفل سيكشف الحكام عن ملكة جمال العالم، وعن الفائزات على مستوى القارة، وهنّ أيضًا أفضل 4 متسابقات نهائيات في المسابقة، بالإضافة إلى الوصيفات الأوليات على مستوى القارة.

والجدير بالذكر أن خلال فترة المسابقة، شاركت المتسابقات في جولات ثقافية وزيارات لمواقع تراثية في تيلانجانا، بالإضافة إلى تحديات مختلفة؛ مثل تحدي الرياضة وتحدي الوسائط المتعددة.

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