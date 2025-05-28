ماذا فعل تامر حسني ومحمد ثروت خلال الاحتفال بيوم ميلاد باسم سمرة؟

فيديو من احتفال النجوم بيوم ميلاد باسم سمرة

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"ريستارت" عمل سينمائي يجمع الثلاثي"تامر وثروت وباسم"

View this post on Instagram A post shared by Bassem Samra | باسم سمرة (@bassem_samra)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 08:53 مساءً - جاءت أجواء الاحتفال بيوم ميلاد الفنانمختلفة ومميزة عن الأجواء المتعارَف عليها بالوسط الفني، وذلك بسبب المرح والمزاح الذي افتعله النجموالفنان، لحظة تقطيع قالب الحلوى الذي تم إعداده خصيصاً للاحتفال بيوم ميلاد باسم سمرة.وقد وثّق تامر حسني هذه الأجواء الرائعة عبْر مقطع فيديو بثّه على صفحته الرسمية بـ"إنستغرام"، ظهر من خلاله برفقةوهما يحاولان تعليم باسم سمرة الطريقة الصحيحة لتقطيع "قالب الحلوى"، وفي الخلفية أغنية "كل سنة وأنت طيب".وحاء التعليق المرفق معبراً عن هذه الحالة: "باسم سمرة مش بيقطع تورتة عيد ميلاده ده بيقتل التورتة، السلاح يطول يا عم باسم ده عيد ميلادك مش عيد ميلاد عيسى الوزان".يمكنكِ قراءة.. "من عمر وسلمى 3 إلى المقص وصولاً لكزبرة": حين يتقن تامر حسني الغناء الشعبي بنكهة خاصةويجتمع الثلاثي تامر حسني، محمد ثروت وباسم سمرة، في فيلم "ريستارت" المنتظر طرحه غداً 29 مايو في دُور السينما. ويتناول الفيلم قضية السوشيال ميديا وتأثيرها في المجتمع؛ فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند. وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد المقبليْن على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا؛ فيلجآن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما؛ فتوقّع معه هنا الزاهد التي تظهر بوصفها "بلوجر" في الفيلم، عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم: عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور. مع ظهور عدد من ضيوف الشرف. وهو من إخراج سارة وفيق.

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"ملكة جمال الكون" أحدث أغاني تامر حسني

وخلال اليومين الماضيين، طرح الفنان تامر حسني أغنيته المصورة "ملكة جمال الكون"، والتي قدّمها بطريقة الدويتو مع الفنان الشامي، ولم تمر سوى ساعات على طرحها؛ لتحقق الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً؛ إذ تخطّت الأغنية الـ2 مليون مشاهدة، الأمر الذي ساهم في تصدُّرها لترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير غوغل.

وجاءت أغنية "ملكة جمال الكون" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، في إطار رومانسي مرح؛ حيث عبّر الثنائي تامر حسني والشامي عن حبهما الشديد للفتيات اللواتي وقعا في غرامهن، بكلمات جاء فيها: "تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي. تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي، فيكِ جمال الدنيا دي قولي لي بس إزاي. أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي".

ويُحسب لصنّاع تلك الأغنية، تصويرها في أماكن بها مناظر طبيعية خلابة على البحر؛ مما أضفى شكلاً جمالياً عليها، جاء متناسقاً مع الحالة التي تتحدث عنها.

"ملكة جمال الكون" من كلمات وألحان تامر حسني والشامي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.

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