أحمد السقا بعد إعلان انفصاله: لا أفكر في الزواج حاليًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 08:53 مساءً - تحدث الفنان أحمد السقا عن علاقته بأم أبنائه "مها الصغير"، بعد إعلان انفصالهما، حيث أكد أنها سيدة فاضلة وتحظى باحترامه، وأنه ما زال على تواصل معها، لكونها أم أبنائه الثلاثة. أحمد السقا: "لا أفكر في الزواج بالوقت الحالي" وأضاف أحمد السقا خلال لقائه بـ قمة الإعلام العربي في دبي، أنه يعيش حاليًا لأبنائه الثلاثة، ولا يفكر في الزواج بالوقت الحالي، خاصة أن أبناءه أصبحوا رجال.

وقال السقا: "أنا سنغل، كوني سنغل لا أنفي احترامي لأم أولادي، وإن هي عشرة، وسيدة فاضلة، وربت أولادي أحسن تربية، والنصيب محصلش، وقدر الله ما شاء فعل، وما زلنا أصدقاء وعلى تواصل، ومعنديش مشكلة خالص، وبقرأ حاجات في السوشيال ميديا وكلام لم يصدر عن لساني أو لسانها". أحمد السقا يرفض أن تتحول حياته الشخصية إلى مادة للترند ورفض أحمد السقا أن تتحول حياته الشخصية إلى مادة للترند، مضيفًا: "أفضل أن أتواجد في الصدارة بفيلم ناجح، لا بخبر عن انفصال أو زواج. الزواج والطلاق قسمة ونصيب، وأنا أعيش الآن لأجل أولادي، وفخور بكل لحظة قضيتها مع أسرتي".



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يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال، وكانا ينفيانها دائماً ولكن بعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.



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