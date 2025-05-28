ملكة جمال العالم تعلن عن الفائزات بمسابقة الجمال الهادف

أبرز المشاريع المتأهلة

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الفائزات في مسابقة "الجمال الهادف":

الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي:

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 08:53 مساءً - شهدت الدورة الثانية والسبعون لمسابقةحفلا مبهرًا للإعلان عن الفائزات بمسابقة "الجمال الهادف" في حيدر أباد بالهند، وفقا لـ"missworld".شهد الحفل الإعلان عن أفضل مشروعين من كل منطقة قارية، قبل اختيار أربع فائزات ليضمن مكانا مباشرا في ربع نهائي مهرجان ملكة جمال العالم الثاني والسبعين.

- فاليريا بيريز – بورتوريكو.

- الوصيفة: يانينا جوميز – باراجواي.

إفريقيا:

أوروبا:

آسيا وأوقيانوسيا:

خطوة نحو التاج

- ناتاشا نيونيوزي – أوغندا.- الوصيفة: لاشايفي ألبرتا كايزارين ديفيز – سيراليون.- ميلي ماي آدامز – ويلز.- الوصيفة: كورينا مرازيك – إسبانيا.- مونيكا كيزيا سمبيرنج – إندونيسيا.- الوصيفة: هوينه تران نهي – فيتنام.يمكنك قراءة.. ندى كوسا بإطلالة ساحرة في افتتاح مسابقة ملكة جمال العالم 2025مع اقتراب موعد الإعلان عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم في 31 مايو، ستتقدم الفائزات الأربع في المسابقة إلى المراكز العشرة الأولى في ربع النهائي، ليصبحن أقرب إلى تاج ملكة جمال العالم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365