بوستر فيلم عائشة لا تستطيع الطيران ضمن القائمة النهائية لجوائز لوسيول في مهرجان كان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 08:53 مساءً - في إنجاز جديد للسينما المصرية والعربية، تم اختيار البوستر الرسمي للفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة لوسيول في دورتها الثانية، وهي جائزة مستقلة تمنح في مهرجان كان السينمائي؛ احتفاءً بالجماليات السينمائية التي تجمع بين صناع الأفلام والمصممين.
صدر البوستر تزامنًا مع مشاركة الفيلم في مسابقة "نظرة ما"، ضمن الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث أقيم عرضه العالمي الأول في 13 مايو، وشهد إقبالًا لافتًا من الجمهور والنقاد، وسط إشادات واسعة بأداء فريق العمل والرؤية الإخراجية.
الفيلم من بطولة بوليانا سيمون، ويشاركها زياد ظاظا، عماد غنيم، ممدوح صالح، ومن تصوير مصطفى الكاشف، ومونتاج محمد ممدوح، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري.
وقد نال الفيلم إشادات واسعة، حيث وصفه الناقد إيوغان لينغ من "Dirty Movies" بأنه "فيلم عبقري صادم"، بينما رأى الناقد محمد طارق من "كروم" أن الفيلم يمثل "لحظة سينمائية فارقة"، كما وصفت أوليفيا بوب التصوير بأنه "مذهل بصريًا".
يمكنكم قراءة: صناع "عائشة لا تستطيع الطيران" يكشفون تفاصيل صناعة العمل ومشاركته في مهرجان كان
الفيلم إنتاج مشترك بين عدد من الدول، منها مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السعودية، قطر والسودان، من خلال تعاون بين شركات مثل بونانزا فيلمز، Nomadis Images، MAD Solutions، Cinewaves Films، A.A. Films، Mayana Films وغيرها. وقد حصل المشروع على دعم من جهات مرموقة، منها مؤسسة الدوحة للأفلام، مهرجان الجونة، أكاديمية لوكارنو، مهرجان فينيسيا، مهرجان مراكش، وغيرها.
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تصميم مصري ينافس عالميًامن بين مشاركات عديدة من مختلف أنحاء العالم، تمكّن بوستر فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران"، من تصميم أبانوب شنودة وماهر دياب لصالح شركة MAD Solutions، من أن يحجز مكانًا بين أفضل 22 تصميمًا. وقد وصفت لجنة التحكيم هذه الأعمال بأنها "نماذج تجسد تنوعًا ثريًا في التعبير الفني والعاطفي".
صدر البوستر تزامنًا مع مشاركة الفيلم في مسابقة "نظرة ما"، ضمن الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث أقيم عرضه العالمي الأول في 13 مايو، وشهد إقبالًا لافتًا من الجمهور والنقاد، وسط إشادات واسعة بأداء فريق العمل والرؤية الإخراجية.
قصة عن امرأة مكافحةتدور أحداث الفيلم حول عائشة، شابة سودانية تبلغ من العمر 26 عامًا، تعيش في حي شعبي في القاهرة، وتعمل في مجال الرعاية الصحية. تواجه صراعات متعددة بين زملائها المهاجرين وعصابات محلية، وتجد نفسها محاصرة بين علاقة غامضة مع طباخ مصري وعصابة تبتزها، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة في محاولة للهروب من واقعها.
الفيلم من بطولة بوليانا سيمون، ويشاركها زياد ظاظا، عماد غنيم، ممدوح صالح، ومن تصوير مصطفى الكاشف، ومونتاج محمد ممدوح، وتصميم أزياء نيرة الدهشوري.
https://www.instagram.com/p/DKKaAoRoqd3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DKKaAoRoqd3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DKKaAoRoqd3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وقد نال الفيلم إشادات واسعة، حيث وصفه الناقد إيوغان لينغ من "Dirty Movies" بأنه "فيلم عبقري صادم"، بينما رأى الناقد محمد طارق من "كروم" أن الفيلم يمثل "لحظة سينمائية فارقة"، كما وصفت أوليفيا بوب التصوير بأنه "مذهل بصريًا".
يمكنكم قراءة: صناع "عائشة لا تستطيع الطيران" يكشفون تفاصيل صناعة العمل ومشاركته في مهرجان كان
مشاركة ثانية للمخرج مراد مصطفى في كانتعد هذه المشاركة هي الثانية للمخرج مراد مصطفى بـ مهرجان كان، بعد مشاركة فيلمه القصير "عيسى" في مسابقة أسبوع النقاد عام 2023، كما يُعد "عائشة لا تستطيع الطيران" أحدث مشاركة مصرية في مسابقة "نظرة ما"، بعد غياب دام 9 سنوات منذ فيلم "اشتباك".
الفيلم إنتاج مشترك بين عدد من الدول، منها مصر، فرنسا، ألمانيا، تونس، السعودية، قطر والسودان، من خلال تعاون بين شركات مثل بونانزا فيلمز، Nomadis Images، MAD Solutions، Cinewaves Films، A.A. Films، Mayana Films وغيرها. وقد حصل المشروع على دعم من جهات مرموقة، منها مؤسسة الدوحة للأفلام، مهرجان الجونة، أكاديمية لوكارنو، مهرجان فينيسيا، مهرجان مراكش، وغيرها.
https://www.instagram.com/p/DIQwlB5s2kh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIQwlB5s2kh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIQwlB5s2kh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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