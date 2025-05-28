أسامة أنور عكاشة.. النجاح في تقديم التاريخ من خلال الدراما الاجتماعية

عرض التاريخ في إطار اجتماعي درامي

مسلسلات حقق من خلالها أسامة أنور عكاشة نجاحاً كبيراً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 مايو 2025 08:53 مساءً - يُعَد الكاتب والمؤلفواحداً من كبار كُتابفي مصر والوطن العربي؛ حيث كان دوماً ما تُحقق مسلسلاته نجاحاً وانتشاراً كبيراً لدى الجمهور بكافة أنحاء الوطن العربي، والتي تعاون من خلالها مع كبار الفنانين والمُخرجين.وفي ذكرى وفاة الكاتبوالتي توافق اليوم 28 مايو، نستعرض لكم نجاحه في تقديم التاريخ في إطار الدراما الاجتماعية، والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.وعلى مدار مسيرته الفنية وبشكل خاص مع الدراما التلفزيونية، نجح الكاتب والسيناريست أسامة أنور عكاشة في تقديم التاريخ المصري بشكل درامي اجتماعي يصل للجمهور بشكل بسيط. ودوماً ما كانت أعماله تُعبّر عن المجتمع المصري بجميع قضاياه وشخصياته المختلفة، وقد تطرقت تلك المسلسلات لموضوعات وقضايا لم يتطرّق إليها كاتبٌ من قبل.وقد تناول الكاتبخلال مسلسلاته، العديد من المراحل التاريخية المُختلفة، ومن أبرزها فترة الأربعينيات بالإسكندرية، والتي تناولها خلال أحداث مسلسل "زيزنيا". وفترتا الستينيات والسعبينيات وما شهده المُجتمع من تغيّرات في العديد من المسلسلات، ومن أبرزها: "الشهد والدموع، السيد أبو العلا البشري".وقد قدّم الكاتب والسيناريستعدداً كبيراً من الأعمال الفنية ما بين الدراما التلفزيونية والسينما، وكان هُناك العديد من الأعمال التلفزيونية التي تركت بصمة خاصة في تاريخ الدراما المصرية والعربية، ومن أبرزها: مسلسل "ليالي الحلمية" والذي يعَد هو الأضخم والأشهر في مسيرة الكاتب أسامة أنور عكاشة؛ حيث تم تقديم أحداثه على مدار أربعة أجزاء؛ بدءاً من عام 1987 بعرض الجزء الأول حتى عام 1992 بعرض الجزء الرابع منه. وقد تناول المسلسل تاريخ مصر منذ فترة الملكية حتى الوصول إلى انتهاء فترة الستينيات. وجاء من إخراج إسماعيل عبدالحافظ. وشارك ببطولته مجموعة من كبار الفنانين، من أبرزهم: يحيى الفخراني، وصلاح السعدني، وصفية العمري، وهشام سليم، وممدوح عبدالعليم، وعدد من الفنانين.فيما يعَد مسلسل "ضمير أبلة حكمت" من أبرز مسلسلات الكاتب، والذي تعاون من خلاله مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ودارت أحداث المسلسل حول شخصية "حكمت" ناظرة مدرسة البنات، التي تحاول تحقيق حُلمها بتطبيق تجرِبتها التربوية والتعليمية بجميع مدارس الإسكندرية، إلا أنها تواجه عقبات كثيرة داخل المدرسة وخارجها.فيما جاء أيضاً مسلسل "الراية البيضاء"، والذي يعَد واحداً من أشهر وأهم المسلسلات التي قُدّمت بتاريخ الدراما التلفزيونية المصرية والعربية، وتم عرضه عام 1988. من إخراج محمد فاضل. شارك ببطولته: الفنانة سناء جميل، جميل راتب، سمية الألفي، هشام سليم، سيد عبد الكريم.يُمكنكِ قراءة قبل "الإسكندراني": أبرز الأعمال التي كتبها أسامة أنور عكاشة للسينماوطوال مشواره الإبداعي قدّم الكاتبالعديد من المسلسلات التلفزيونية، والتي سردت الأحداث التاريخية بإطار اجتماعي، ومن أبرزها: "المصراوية، زيزنيا، بوابة المتولي، أنا وأنت وبابا في المشمش".وقد رحل عن عالمنا الكاتبفي مثل هذا اليوم 28 مايو عام 2010 عن عمر ناهز الـ69 عاماً، بعد أن أثرى الدراما العربية بالسينما والتلفزيون بالعديد من الأعمال الفنية التي أصبحت من كلاسيكيات الفن المصري والعربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».