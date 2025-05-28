لإطلالة خارجة عن المألوف.. هذه الفساتين تتصدّر حفلات الإستقبال

ميرنا وليد - بيروت - لم تعد فساتين الزفاف محصورة في التصاميم الطويلة والتقليدية، إذ بدأت العرائس في الآونة الأخيرة بإعتماد فساتين قصيرة تُعرف بتصاميم الـ"Micro-Mini" كخيار ثانٍ أنيق بعد لحظة الزفاف الرسمية.

هذا التوجّه الجديد يعكس رغبة في التحرر من القوالب الكلاسيكية، حيث تميل العروس إلى إطلالة تجمع بين الراحة والأنوثة والجرأة خلال فترة الإستقبال أو السهرة.

الفساتين القصيرة لا تمنح فقط حرية أكبر للحركة في السهرات الطويلة، بل تُعتبر خيارًا عمليًا أيضًا، كونها قابلة لإعادة الاستخدام في مناسبات أخرى مثل حفلات رأس السنة أو عشاء خاص. تصميمها البسيط والمريح يجعل منها قطعة متعددة الاستعمال.

عند اختيار هذا النوع من الفساتين، تصبح التفاصيل الصغيرة أساسية. كل سنتيمتر يصنع فرقًا، بدءًا من فتحة الرقبة، مرورًا بطول الأكمام، ووصولًا إلى نوعية القماش. الشيفون والكريب هما من أكثر الخامات استخدامًا لما يقدمانه من خفة ونعومة، في حين تضيف لمسات الترتر أو الريش بريقًا مناسبًا للمناسبة شرط ألا تعيق الحركة.

التنسيق هنا يلعب دورًا كبيرًا، فمع قصر الفستان، تصبح الإكسسوارات مثل الحذاء، والأقراط، وحتى تسريحة الشعر، عناصر أساسية في تكوين الإطلالة. التوازن بين الراحة والتميّز هو ما يمنح العروس حضورًا لافتًا، من دون أن تفقد لمسة الزفاف الخاصة بها.

في سياق آخر، تألقت المصممة السعودية خديجة السنيدي في مهرجان كان السينمائي من خلال تصاميم راقية قدّمتها تحت علامتها IKHFASHION، حيث ارتدت نجمات عالميات عدداً من فساتينها التي حملت لمسات أنثوية دقيقة وتنفيذاً عالي الجودة.

من بين هذه الإطلالات، لفتت المؤثرة السعودية خولة الشيبان الأنظار بفستان زهري وأسود ترافقه ذيل طويل يضفي فخامة واضحة. كما تألقت المغنية الفرنسية جولي توزيت بفستان أسود جمع بين فخامة الجازار وأنوثة الدانتيل، أما العارضة غريس إليزابيث فارتدت فستانًا مرصّعًا بالخرز بتطريز فاخر، في حين اختارت رومي ستريجد تصميمًا أبيض بكشاكش تضيف حركة وأناقة، وتألقت ماريان فونسيكا بفستان مصنوع من التفته المزيّنة بزهور الجازار يدويًا.

سواء في حفلات الزفاف أو على السجادة الحمراء، تثبت التصاميم الحديثة أن الجرأة والأناقة قادرتان على الالتقاء في لحظة واحدة، تعكس شخصية المرأة العصرية وتعطي للأنوثة مساحة جديدة للتعبير.