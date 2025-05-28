عبد الرحيم الحلبي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "يا حلوة"

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الفنان السوري عبد الرحيم الحلبي أغنيته الجديدة بعنوان "يا حلوة"، وهي عمل غنائي رومانسي باللهجة السورية، يستعيد من خلاله اللحظة التي يقع فيها القلب أسير نظرة واحدة فقط.

الأغنية تنتمي إلى النمط الهادئ، وتجمع بين الكلمات الرقيقة والإيقاع الدافئ، وتحمل توقيع بلال ديركي كتابةً ولحنًا وتوزيعًا، بينما تولّى إخراج الكليب عمر زكي، حيث ظهرت العلاقة بين الحلبي وحبيبته ضمن مشاهد بسيطة وراقية، عكست جو الأغنية دون افتعال، ويأتي إطلاق "يا حلوة" بعد النجاح الرقمي لأغنيته الأولى "أكذب نيسان"، التي تخطت المليون مشاهدة على يوتيوب في وقتٍ قصير.

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